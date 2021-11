Jefferson Farfán en el entrenamiento de la Selección Peruana | Fuente: @SelecciónPerú

En medio de las celebraciones por la obtención del título de la Liga1 Betsson con Alianza Lima, Jefferson Farfán se conectó en vivo con sus seguidores de Instagram. La 'Foquita' expresó su alegría por ser campeón con el cuadro íntimo.

Pero en medio de su diálogo con los hinchas blanquiazules llamó la atención un mensaje. Raziel García, jugador de Cienciano y su compañero en la Selección Peruana, le escribió: "¿Ya cómo es?". Esta frase iba acompañada de un corazón azul con el años 2022.

Los hinchas, al percatarse del mensaje de Raziel García, consideran que es un acercamiento del volante con Alianza Lima para la próxima temporada.

Aunque Raziel García tiene contrato hasta fines de diciembre del 2022 con Cienciano.

La reflexión de Farfán tras salir campeón con Alianza Lima

"Cuando salí de Rusia mucho se especulaba sobre cuál sería mi próximo destino, se hablaban de clubes, de países y lugares donde podría jugar. Pero en mi cabeza solo tenía un lugar en mente, y ese era mi Alianza Lima. Me fui campeón hace más de 17 años y mi sueño era volver, pero volver a lo grande y ayudar a esta gran institución al lugar donde se merece, a ser Campeón", empezó en su publicación en Instagram.

"No me conformo con menos nunca y sabía que con este gran grupo humano, con esta banda, podíamos lograrlo todo. He sido campeón en varios lugares pero nada se compara con lograrlo con el club de tus amores y frente a tu gente, a tu familia y a esa extraordinaria hinchada que empuja y apoya siempre", agregó.

.