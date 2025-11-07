El goleador del tricampeonato: 'Nazario' Valera fue premiado como el mejor jugador del Clausura

Universitario de Deportes enfrentó a Deportivo Garcilaso este viernes en el estadio Monumental por la fecha 18 del Torneo Clausura. Aunque los cremas todavía deben cumplir con un partido más de su fixture, el título de la Liga1 Te Apuesto 2025 ya es suyo y con ello el tricampeonato, siendo el segundo que consigue en su historia.

Los miles de hinchas se congregaron en el estadio Monumental para la premiación que la Liga de Fútbol Profesional organizó para Universitario, en el que la alegría colectiva también tuvo a un protagonista central: Alex Valera.

La consecución del tricampeonato tuvo como jugador estelar a Alex Valera. El delantero fue el goleador del equipo en cada una de las temporadas desde que llegó al club y para coronar este festejo fue el autor del tanto con el que los cremas sellaron un nuevo título.

Así, Alex Valera fue distinguido como el mejor futbolista del Torneo Clausura 2025.

Alex Valera, el mejor jugador del Clausura 2025

Jairo Concha fue distinguido como el mejor jugador del Apertura, pero fue Alex Valera quien tomó la posta en el Torneo Clausura con sus participaciones directas de gol.

El delantero se estrenó con un tanto de penal ante Cienciano en Cusco y luego le convirtió a Atlético Grau en el Monumental. Aportó con una asistencia frente a Sport Boys y aportó con un tanto en el empate como visitante ante Sport Huancayo.

Contra UTC en Trujillo firmó un doblete y sus festejos por duplicado lo repitió en el triunfo clave de local frente a Cusco FC.

Alex Valera apareció en la semana de exigencia máxima dándole el gol del triunfo a la ‘U’ contra Sporting Cristal y en la consagración en Tarma puso la asistencia para el empate y convirtió con un tanto de ‘palomita’ para sellar la remontada 1-2 y el histórico tricampeonato.

Cifras que lo colocan en lo alto de los aportes de gol (gol + asistencia) en el Clausura y tercer máximo anotador de toda la temporada.

‘Nazario’ Valera y su estreno en el Monumental

Una promesa que hizo el delantero de Universitario fue que, si el equipo conseguía el tricampeonato, se realizaría un cambio de look recordando al brasileño Ronaldo Nazario, con el peculiar corte de cabello que lo identificó en el Mundial 2002.

La ‘U’ se convirtió otra vez en tricampeón y Alex Valera cumplió su promesa, estrenando así su nueva imagen frente a Deportivo Garcilaso y con el que recibió en sus manos el premio que los distinguió por parte de la Liga de Fútbol Profesional como el mejor jugador del Torneo Clausura.