Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO: juegan en el Monumental por fecha 18 del Clausura 2025 de Liga1

Universitario vs. Garcilaso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 18, penúltima, del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes ya son los tricampeones, por segunda vez, del fútbol peruano de primera división. Sin embargo, los cremas quieren seguir en racha ya que no pierden en lo que va de la segunda parte de la temporada; ahora la meta es vencer a Deportivo Garcilaso de local.

De cara a este cotejo, Universitario tiene la baja de Sebastián Britos. Y es que el portero uruguayo vio la roja en el partido que jugaron ante ADT en la altura de Tarma.

¿Cómo llegan Universitario y Deportivo Garcilaso a la fecha 18 del Torneo Clausura?

La 'U' viene de derrotar 2-1 a ADT como visitante, mientras que el popular 'Pedacito de cielo' llega de derrotar 1-0 precisamente al elenco tarmeño.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso en vivo por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para el viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon. El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso en vivo por el Torneo Clausura?

En Perú , el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.



, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 10:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Garcilaso empieza a las 11:00 p.m.



¿Qué canal transmite el Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido de Universitario contra Garcilaso será transmitido vía TV por GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: alineaciones posibles

Universitario: Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.

Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Jefferson Portales, Juan Diego Lojas ©, Carlos Beltrán, Orlando Núñez; José Gallardo, Xavi Moreno, N. Gómez, Kevin Sandoval, Pablo Erustes y José Sinisterra.