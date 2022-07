Alex Valera no juega en Universitario desde hace tres fechas. | Fuente: @Universitario

Universitario no levanta cabeza. Este sábado cayó 1-0 a manos de Deportivo Municipal en el Estadio Monumental y Alex Valera fue nuevamente ausencia en el equipo que dirige Carlos Compagnucci.

En Universitario de Deportes no tienen a Alex Valera desde hace tres partidos. Al delantero le llegó una oferta del Al Fateh y tenía un acuerdo con el club árabe, pero la directiva merengue optó por no aceptar la propuesta al no poder contratar un reemplazo. En conferencia de prensa, el técnico crema respondió sobre el momento sin el exDeportivo Llacuabamba en el Clausura 2022 de Liga 1 Betsson.

"Es un futbolista que aportaba goles y ayudaba. Todos conocemos la situación de Valera, pero tenemos que seguir adelante. Los muchachos que lo reemplazan lo hacen bien. El gol no es de uno solo, sino de todo el equipo", dijo el DT de Universitario tras la caída con Municipal por la quinta fecha.

Pronunciamiento del DT de Universitario por Alex Valera

Asimismo, comentó si es que hay alguna novedad con su aún jugador, internacional con la Selección Peruana.

"El tema es que aún no llegamos a una solución. Es un futbolista que aportaba cuando estaba en el plantel", fue lo que indicó el estratega.

Posteriormente, dio cuenta sobre el nivel de Universitario en esta nueva fecha de la liga peruana de primera división. Los merengues cayeron por segunda vez consecutiva.

"Cada derrota es un golpe. Hay que aceptarlo y seguir trabajando para mejorar y revertirlo en el próximo partido (Cienciano en Cusco). Iremos por los tres puntos. Por ahí tuvimos partidos en donde estuvimos mejor y creo que el resultado de entrada hizo que se cerraran de otra manera", mencionó.

Otro de los que se manifestó fue el lateral derecho Aldo Corzo, quien jugó todo el encuentro ante la 'Franja' en el Monumental.

Universitario tiene dos caídas en el Clausura 2022

"El gol temprano de Municipal nos cambió las cosas. No lo esperábamos. Es fútbol. Salimos con todo y buscar atacar por todos lados. No nos generaron situaciones. Había que estar mejor de cara al gol. Queremos campeonar, pero sabemos que nos alejamos", dijo.

Con el resultado, la 'U' se queda con siete puntos en el Clausura, a cinco unidades del líder Alianza Lima. Los blanquiazules jugarán ante Sporting Cristal este domingo.

