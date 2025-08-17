Últimas Noticias
Álvaro Barco arremetió contra el VAR tras anulación del gol de Alex Valera: "Es escandaloso, ya paren la mano"

Álvaro Barco arremetió contra el VAR
Álvaro Barco arremetió contra el VAR | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Indignación total. Algo raro está pasando. Realmente parece que hubiera una consigna para bajarse a Universitario", aseguró Álvaro Barco tras el empate 1-1 con Sport Huancayo.

No se guardó nada. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, arremetió contra el VAR tras el gol anulado a Alex Valera que pudo significar el 2-0 sobre Sport Huancayo.

En conversación con L1 Max, el exfutbolista dijo sentir una indignación total por la anulación del tanto y que si quieren "bajarse a Universitario" que lo hagan en buena elite.

"Indignación total. Algo raro está pasando. Realmente parece que hubiera una consigna para bajarse a Universitario. Que lo hagan en la cancha, en buena elite", indicó en un primer momento.

"Todos quieren que Universitario no llegue al Clausura, seguramente porque tiene una hegemonía deportiva en los últimos años. Pero, que lo hagan en buena elite, no lo que hemos visto ahora. Realmente terrible", complementó.

Alfonso Barco arremete contra VAR tras anulación de gol de Alex Valera.
Alfonso Barco arremete contra VAR tras anulación de gol de Alex Valera. | Fuente: X

Sport Huancayo y el reclamo sobre falta de Hugo Ancajima

Luego, al ser consultado sobre el reclamo de Sport Huancayo sobre una falta de Hugo Ancajima, la cual consideraban como expulsión, dijo no haberla visto, pero lo más escandaloso fue el "gol mal anulado"

"No lo he visto, la verdad, pero lo escandaloso es el gol anulado. No hay forma. Definitivamente, ha habido una mala intención en ese sentido y hay algo que está pasando", aseguró,

"No puedo dejar de manifestarme porque es una indignación total. Es inconcebible que el VAR pueda decidir anular un gol en ese sentido. Hay algo que está pasando. Ya paren la mano. Gánenlo. Otro equipo puede ganar el Clausura, pero ganen en buena elite. Nosotros lo hemos ganado los últimos años en la cancha, así que espero que, de acá en adelante, cambien las cosas", enfatizó.

Universitario presentará reclamo

Por último, Álvaro Barco confirmó que presentará un reclamo formal, pero sabe que no llegará a mucho.

"Sí, por supuesto (sobre reclamo). Pero es lo mismo. A veces cae en saco roto. Simplemente, queremos que se juegue en buena elite, que nos ganen en la cancha. No con estas artimañas, porque lo que hemos visto en el VAR ha sido fuera de lugar. No hay forma de que ese gol fuese anulado. Por supuesto, nos quitan dos puntos y ahí está el tema", finalizó.

