Álvaro Barco: “No voy a participar de una lista que esté improvisada, que esconda a sus candidatos"

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, brindó una conferencia de prensa en la que detalló la propuesta del equipo liderado por Franco Velazco para llegar a la administración provisional del club y dejó en claro que no integrará otro equipo de trabajo si es designado por la SUNAT.

“La propuesta que en estos momentos ha hecho esta administración realmente es espectacular. Lo ha desarrollado en los últimos cuatro años de la mejor manera y a mí me parece que no debería afrontar riesgos en este sentido. Que haya otras listas que no se sepa nada, que de alguna manera todo lo hayan hecho de manera hasta misteriosa, realmente no merece Universitario tener ese riesgo”, comentó este martes desde Campomar.

Franco Velazco, gerente legal de Universitario, presentó este martes de manera formal su postulación par la administración merengue. El abogado dio a conocer que su equipo de trabajo es el mismo que está en funciones actualmente, con Jean Ferrari aún a la cabeza. Este grupo lo integra Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’ desde julio de este año.

“Yo estoy comprometido con esta administración. No voy a participar de una lista que esté improvisada, que de alguna manera esconda a sus candidatos, a sus gerentes, así que todos estamos de alguna manera ilusionados de que haya una ratificación, que este buen momento administrativo se prolongue junto con el deportivo que es lo ideal. La ‘U’ no puede asumir riesgos, no debería haber improvisación y yo creo que la Sunat en este caso va a ser sumamente responsable escogiendo a la mejor administración”, consideró.

Los candidatos para la administración de Universitario

El plazo para postularse a la administración de Universitario vence este martes 22 de julio. Entre los nombres que suenan para reemplazar a Jean Ferrari están, además de Velazco, el de Miguel Ángel Torres, Reynaldo Moquillaza, entre otros.

“No se sabe qué candidatos hay al frente. Se sabe de un solo nombre, pero no se sabe de manera transparente a quién están llevando adentro de la institución y si va a haber cambios. Realmente esto genera una incertidumbre cuando en los últimos años lo que más hemos tenido acá es tranquilidad. Eso espero que lo valore bien la Sunat a tener en sus manos una decisión que puede ser determinante en el futuro del club”, expresó Álvaro Barco.