Álvaro Barco sobre los derechos de televisión: "Es momento de que Universitario lidere la búsqueda de un nuevo operador"

Buscarán una nueva alternativa. Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de televisión.

En entrevista concedida a Tiempo Crema, el dirigente calificó como "nefasta" la decisión de la entidad deportiva de elegir al actual operador de los derechos de transmisión de los clubes de la Liga1 y que es momento de que la 'U' lidere la búsqueda de una nueva empresa.

"Esta decisión que se dio en su momento de parte de la FPF ha sido una de las decisiones más nefastas que ha tenido esa gestión. Ahora vamos a intentar ver qué hacemos con los derechos de televisión porque hay un conflicto muy serio entre el operador que hoy tiene los derechos con los clubes, que es la falta de pagos, que Universitario gozaba con toda puntualidad", indicó en un inicio.

"Es un tema que se tendrá que ver con mucho detenimiento y ver si encontramos a otro potencial operador que pueda tener los derechos de toda la liga. Creo que es momento que Universitario, a través de Franco (Velazco), lidere esta posibilidad de encontrar un nuevo operador, que pueda intentar competir con lo que tenemos hoy", complementó.

Agustín Lozano pide que Universitario se alinee a la FPF

Sobre este tema, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, espera que Universitario y Sport Boys puedan alinearse a la FPF, puesto que los derechos de televisión son un mandato estatutario que se debe respetar.

"Universitario este año (2026) tiene que alinearse con la Federación, como también Sport Boys. Es un mandato estatutario, un mandato FIFA y eso se tiene que respetar", sostuvo Lozano a Trivu.

"Va a llegar su momento en que se tengan que sentar con el Comité de Dirección y la Federación para que sepan las condiciones. Si ellos tienen una oposición, nos la harán saber", remarcó.