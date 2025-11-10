Espera sanciones: Alianza Lima denunció a Universitario por presencia de barristas en Campo Mar en la final de la Liga Femenina

Alianza Lima denunció a Universitario de Deportes ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la presencia de barristas cremas en Campo Mar, en duelo correspondiente a la ida de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

El cuadro blanquiazul argumentó que se había estipulado en conjunto con Universitario que el clásico femenino se juegue sin público y que solo se permitía el ingreso de 30 personas acreditadas al campo ubicado en Lurín.

"Que, conforme a lo establecido en el artículo 106°, inciso 2, del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (en adelante, “el Reglamento”), presentamos ante vuestra Comisión, en tiempo y forma, el reclamo contra el club Universitario por la comisión de infracciones a los siguientes artículos: del Reglamento de la Liga Femenina, los artículos 90, 91 y 91.4; y del Reglamento Único de Justicia, los artículos 70, 71 y 73, suscitado en el encuentro correspondiente a la final de ida de la Liga Femenina, disputado entre los equipos Universitario de Deportes (L) y Alianza Lima (V), llevado a cabo en las instalaciones de entrenamiento del club Universitario de Deportes, denominado “Campomar U”, el cual debió realizarse a puertas cerradas", dice el inicio del reclamo de Alianza.

Además, Alianza hizo hincapié que espera que la FPF imponga las sanciones correspondientes en conformidad con los argumentos expuestos. Desde el club de La Victoria se destaca que estas irregularidades pusieron en riesgo la integridad de su delegación.

Reunión con representantes de Alianza y la 'U'

En parte del reclamo, Alianza dio a conocer que el jueves 6 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de la FPF la reunión de coordinación entre los representantes del club íntimo y de Universitario. Y que se decidió que se juegue sin público.

"Los señores Martín Kohatsu, Fabricio Acerbi y Renato Flores, en representación del Club Universitario de Deportes, confirmaron que dicho encuentro se desarrollaría a puertas cerradas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Reglamento de la Liga Femenina 2025, que establece las directrices aplicables a los partidos que deben disputarse sin asistencias de público. Lo anterior, en función a que, por así convenir a sus intereses, el Club Universitario de Deportes decidió libremente que el partido se disputara en sus instalaciones, en el recinto denominado “Campomar U”, dice el reclamo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Universitario en vivo por clásico en la final vuelta de la Liga Femenina 2025?

El partido entre victorianas y merengues se jugará desde las 3 de la tarde (hora peruana) el sábado, 15 de noviembre, en el estadio Alberto Gallardo, en La Victoria, por la segunda final de la Liga Femenina.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Universitario femenino en vivo?

El partido entre Alianza Lima vs Universitario se podrá ver EN VIVO por TV a través de América TV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.