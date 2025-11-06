Últimas Noticias
Universitario, a otra casa: Agustín Lozano se pronunció sobre nuevos derechos de televisión de la 'U'

Universitario es el tricampeón de la liga peruana de primera división.
Universitario es el tricampeón de la liga peruana de primera división. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El presidente de la FPF, Agustín Lozano, no solo habó de los derechos de TV de Universitario, sino también de Sport Boys.

Universitario, este viernes, se alista para recibir a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. Este cotejo será el último que será transmitido, para los cremas, por el Consorció Fútbol Perú (CFP) ya que el vínculo entre ambos termina este año.

Así, los derechos de televisión de Universitario de Deportes pasarán a 1190 Sports. Lo mismo con Sport Boys. Es por ello que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue tajante en relación a los derechos de TV de ambos conjuntos de cara a la próxima temporada.

"Universitario este año (2026) tiene que alinearse con la Federación, como también Sport Boys. Es un mandato estatutario, un mandato FIFA y eso se tiene que respetar", sostuvo Lozano a Trivu.

Universitario está clasificado a la Copa Libertadores 2026.
Universitario está clasificado a la Copa Libertadores 2026. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario y Boys, a otra casa televisora

Asimismo, el mandamás de la FPF destacó que conversará con ambos clubes para darles cuenta de las estipulaciones con 1190 Sports.

"Va a llegar su momento en que se tengan que sentar con el Comité de Dirección y la Federación para que sepan las condiciones. Si ellos tienen una oposición, nos la harán saber", remarcó.

Por otra parte, Agustín Lozano manifestó que desde la Federación Peruana siempre fueron respetuosos de los vínculos tanto de Universitario como de Sports Boys, en relación con sus derechos de transmisión.

"La Federación fue respetuosa de los contratos que tenían y que hasta ahora existen. La Federación ha sido respetuosa. Este 2025 terminan", agregó.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Garcilaso en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Garcilaso será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias. El duelo se jugará a partir de las 9:00 p.m. hora peruana y será el último de local de la tienda crema en esta campaña.

