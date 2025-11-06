Universitario, a otra casa: Agustín Lozano se pronunció sobre nuevos derechos de televisión de la 'U'

Universitario, este viernes, se alista para recibir a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. Este cotejo será el último que será transmitido, para los cremas, por el Consorció Fútbol Perú (CFP) ya que el vínculo entre ambos termina este año.

Así, los derechos de televisión de Universitario de Deportes pasarán a 1190 Sports. Lo mismo con Sport Boys. Es por ello que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, fue tajante en relación a los derechos de TV de ambos conjuntos de cara a la próxima temporada.

"Universitario este año (2026) tiene que alinearse con la Federación, como también Sport Boys. Es un mandato estatutario, un mandato FIFA y eso se tiene que respetar", sostuvo Lozano a Trivu.