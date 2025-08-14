André Carrillo no le cierra las puertas a Universitario: "Uno es profesional y no sabe lo que puede pasar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actualidad de André Carrillo es en tierras brasileñas. El futbolista peruano juega en el popular equipo Corinthians, pero recordó que tras su salida del fútbol árabe tuvo un acercamiento con Universitario de Deportes.



La 'Culebra' indicó que meses atrás conversó con el exadminsitrador de Universitario, Jean Ferrari, quien buscaba su fichaje en 2024.

"Tuve una conversación (con Jean Ferrari) pero fue muy rápida, él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas pero no estaba en mis planes regresar a Perú, apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", aseguró.

Carrillo, de 34 años, señaló que es hincha de Alianza Lima, pero no descartó jugar en un momento por Universitario.

"No me cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos. Obviamente yo soy hincha de Alianza, empecé ahí, estoy agradecido con el club pero nunca tuve contacto desde que salí del país", agregó a Full Deportes de Eddie Fleishman.

Habló de Alianza y Universitario

"Jugar en el extranjero te da otro roce, otra experiencia, te da confianza, compites con jugadores de más alto nivel. La 'U' y Alianza hoy están compitiendo pero también es porque han invertido, están contratando jugadores de selección, peruanos que han estado en el extranjero y eso te da una base más fuerte", afirmó sobre el hecho de jugar en el extranjero.

Finalmente, Carrillo señaló que es importante que el peruano se prepare para seguir jugando en el extranjero. "No sé si son débiles de cabeza, yo recuerdo cuando llegué a Portugal en los primeros 6 meses no jugué un minuto pero estaba súper contento, yo no me regresaba ni loco, iba a luchar para que me vaya bien y después de 6 meses ya me hicieron jugar. Intentaba aprender los idiomas, en mis tiempos libres estaba en el gimnasio, aprendí a alimentarme mejor, son detalles que hacen la diferencia", finalizó.