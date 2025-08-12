Últimas Noticias
Técnico de Corinthians reveló el tiempo que estará André Carrillo fuera de las canchas

André Carrillo volvería a jugar recién a finales de año.
André Carrillo volvería a jugar recién a finales de año. | Fuente: X | Fotógrafo: @Corinthians
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

André Carrillo fue operado tras sufrir una lesión en los ligamentos del tobillo. ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Corinthians no viene atravesando un buen momento. Y si bien ha logrado clasificar a los cuartos de final de la Copa de Brasil, tras vencer al Palmeiras, su situación en el Brasileirao no es la misma.

Pero, el momento tiene indicios de seguir empeorando. El cuadro dirigido por Dorival Júnior, en la última semana, ha perdido a dos de sus máximas figuras por lesión: Memphis Depay y André Carrillo. De hecho, el peruano ha pasado por el quirófano.

En conferencia de prensa, el técnico brasileño fue consultado sobre el tiempo de recuperación de ambos jugadores, dando luces de cuándo volverían a las canchas.

"Memphis (estará) fuera por al menos un mes, y Carrillo ya no debería tenerlo para fin de año", indicó Dorival Júnior.

La lesión de André Carrillo

André Carrillo se lesionó a los dos minutos del segundo tiempo del partido contra Palmeiras, luego de que el defensa Gyai cayera sobre su pierna izquierda. 

Tras someterse a pruebas, se le diagnosticó una lesión de ligamentos en el tobillo. De hecho, el propio Corinthians anunció que el jugador necesitaría cirugía.

"André Carrillo: diagnosticado con una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. Será operado en los próximos días", fue el mensaje que publicó el Timao en su página web.

De acuerdo con globoesporte, tras consultar con una especialista, André Carrillo podría retomar a los campos en tres o cuatro meses, dependiendo de la respuesta del propio jugador.

