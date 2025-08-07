Mala suerte para André Carrillo: sufrió lesión a los ligamentos de un tobillo y será operado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Celebración a medias. André Carrillo fue titular el último miércoles en lo que fue el 2-0 de Corinthians ante Palmeiras, con lo que su equipo pasó a cuartos de final de la Copa de Brasil 2025. Aunque no todo fue alegría para el volante ofensivo peruano.

Resulta que André Carrillo se lesionó en el cotejo que Corinthians le ganó al elenco 'verdao'. A los 52 minutos del cotejo en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo, el internacional con la Selección Peruana chocó con Agustín Giay. Por lo mismo es que tuvo que ser cambiado y en su reemplazo ingresó Breno Bidon.

Ahora, un día después del golpe, el 'Timao' dio cuenta de la dolencia que presenta Carrillo, la cual le sacó del terreno de juego.

Atualização médica: André Carrillo e Memphis Depay.



Lo que Corinthians apunta sobre André Carrillo

"Ha sido diagnosticado con una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo. Será operado en los próximos días", es lo que indican por medio un comunicado.

Lo que resta conocer es -posterior a la operación- el tiempo de baja que tendrá el jugador peruano. Por lo pronto, no será parte del encuentro de este lunes 11 de agosto contra Juventude en el marco del Brasileirao.

Además, no todo quedó en la lesión de André Carrillo. Y es que en Corinthians también reportaron una lesión del crack neerlandés Memphis Depay, quien juega su segunda campaña en el cuadro que viste con camiseta blanca.

"Presenta una lesión de grado 2 en el isquiotibial derecho. Ha comenzado la recuperación con el departamento de fisioterapia", agregaron desde este elenco.

De otro lado, el equipo que dirige el director técnico marcha en el decimosegundo luga de la tabla de posiciones del Brasileirao con 22 puntos. Está a 15 unidades de la cima, que ocupa el Flamengo.

