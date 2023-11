Horacio Calcaterra: "El título con Universitario es el más importante de mi carrera"

Su largo ciclo en Sporting Cristal llegó a su fin y decidió volver a Universitario de Deportes, donde el aguardaba un protagonismo estelar en la misión crema de romper la racha de años sin títulos. Horacio Calcaterra fue el que sentenció el 0-2 ante Alianza Lima en Matute, con lo que se consagraron campeones de la Liga 1 2023.

“Salió hermoso el gol. Fue increíble ganar de esta manera y más contra Alianza. Terminamos muy contentos todos, es el fruto del año en el que tuvimos altas y bajas, pero creo que somos justos vencedores. Merecíamos terminar de esta manera”, contó el mediocampista en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

“Fue un año raro para mí, porque estoy acostumbrado siempre a jugar. No me ha tocado las veces que hubiera querido, pero es también un desahogo para agradecer a la gente de la ‘U’ que siempre confiaron en mí. En el festejo justo se me apareció Manuel (Barreto), parecía todo escrito”, narró Horacio Calcaterra sobre la gesta crema en el Alejandro Villanueva.

Calcaterra y el título con Universitario

Horacio Calcaterra poseía cuatro títulos nacionales, todos conseguidos con Sporting Cristal (2014, 2016, 2018 y 2020). Este es el primero que obtiene siendo parte de Universitario y el ‘10’ asintió al ser consultado si esta copa es la más importante de su trayectoria.

“Sí, sin duda, por cómo se dio, porque era el clásico rival y si nosotros no teníamos nada que ver con las otras dos finales que antes se jugaron, teníamos esa linda presión de saber que la ‘U’ no había perdido con Alianza y obvio que queríamos ganar. Justo se da que puedo hacer el gol…, es un final hermoso”, señaló.

“Antes de empezar la primera fecha del Clausura sabíamos que era nuestra última bala para salir campeones. Alianza había ganado el Apertura y el Acumulado estaba complicado. Hubo partidos claves como el de Vallejo que nos dio un empujón anímico importante. En Cusco casi se nos escapa y apareció Varela”, mencionó el volante, que remplazó a Edison Flores en la final de Matute.

El apagón en Matute contra Universitario

Horacio Calcaterra expresó su extrañeza por la decisión de Alianza Lima de apagar la iluminación del estadio Alejandro Villanueva cuando justo la ‘U’ se consagró campeón.

“Nos tomó de sorpresa porque estaba llena la cancha y al apagarse las luces puede pasar cualquier cosa. Tratamos de juntarnos en mitad de cancha y que entre la seguridad, porque no se veía quién entra o sale. De parte de la liga tampoco estaba preparada la copa, la medalla. No pudimos festejar como se merece. Lo que queríamos era buscar la copa y llevarla para nuestra gente, pero lo que pasó anoche no se puede repetir”, aseguró.

Calcaterra, quien volvió al club tras su primera etapa en 2012, dijo que fue especial la conquista crema, mencionando a referentes del plantel como José Carvallo y Aldo Corzo.

“Los jugadores que llegamos este año pensamos siempre en eso, en ayudar a los chicos que estaban, los jugadores que llevaban más tiempo y no se les podía dar como José (Carvallo) o Aldo (Corzo), ellos lo tienen más merecido que nosotros. Todos los que llegamos tratamos de ayudar a lo que estaban puedan conseguir el título tan ansiado”, finalizó.

