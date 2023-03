Piero Quispe fue suplente en el clásico del fútbol peruano. | Fuente: Universitario

Carlos Compagnucci se refirió a su salida como entrenador de Universitario de Deporte. El argentino de 54 años se mostró dolido por dejar el cargo en las primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Entre otros temas, dio a conocer por qué colocó como suplente a Piero Quispe.



“Piero Quispe tuvo una mala pretemporada. Su estado de forma no era el mejor. No estaba enfocado y no andaba bien futbolísticamente. No estaba fresco y picante. No estaba como había estado el año pasado”, señaló a Movistar Deportes.

En otro momento, Coimpagnucci reveló que estuvo pendiente de Quispe, aunque decidió que no arranque las acciones, especialmente ante Alianza Lima, debido que no "estaba en forma".

“Todos los días hablé con Piero Quispe. Era el jugador con el que más hablaba. Le puse nutricionista y le pedía que mande foto de sus comidas todos los días. Lo cuidé y lo mimé más que pude. Ahora, futbolísticamente no estaba en forma”, añadió.

Asimismo, reconoció que no todo el plantel de Universitario captó su mensaje en esta temporada.

El caso de Jorge Murrugarra

"El año apasado fuimos la defensa menos vencida, pero fuimos que en el uno contra uno perdió. Eso me marca que perdíamos como equipo. Éramos malos ahí. Fuimos de los peores, en estas estadísticas. Uno de los que mas ganó era Murrugarra, pero planificando este plantel quería un jugador con otra salida. Creía que defendienfdo en bloque como 2022 podiamos ser eficaces y tener un jugador con mayor pase largo. Jorge es un buen recuperador, pero juega mas en corto", señaló sobre la suplencia de Jorge Murrugarra en la 'U'.









El comunicado de Universitario

"Nuestra institución agradece al profesor Carlos Compagnucci y a su comando técnico el compromiso, la entrega y el profesionalismo mostrado en estos ocho meses bajo la dirección del plantel profesional", señaló la 'U' sobre Compagnucci en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"La etapa como DT al frente del primer equipo del profesor Compagnucci culmina hoy. Desde Universitario de Deportes le deseamos a él y a su equipo de trabajo los mejores éxitos en sus futuros proyectos profesionales", añadió.





