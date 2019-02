Carlos Moreno reemplazó a Raúl Leguía en el cargo de administrador de Universitario. | Fuente: RPP

Una demanda impuesta por la Municipalidad de La Molina podría cambiar los planes de Universitario de Deportes en este 2019 pero, de todas maneras, en la entidad crema no creen que esta pueda llegar lejos. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el administrador de la institución de Ate, Carlos Moreno, señaló que no cree que esta demanda tenga asidero y consideró absurdo que piensen que el recinto del club merengue sea culpable de la inseguridad en el distrito molinense.

"Consideramos que esta demanda no tiene ningún tipo de asidero. El alcalde de La Molina no tiene ningún tipo de jurisdicción sobre el Estadio Monumental ni facultad alguna para cerrar la Javier Prado. Me parece exagerado que pretenda culpar al Monumental por los problemas de seguridad de La Molina cuando, en el mejor de los casos, ahí se juegan dos partidos por mes. Sabemos que hace tiempo no hay problemas ahí y por eso nos extraña la postura de la Municipalidad", dijo Moreno.

Asimismo, en el caso que esta denuncia llegue a prosperar y Universitario de Deportes no pueda usar el Estadio Monumental para el duelo ante Piratas, Carlos Moreno aseguró que sería un caso de fuerza mayor y eso sería motivo suficiente para que el cuadro lambayecano.

"Si es que llega un mandato judicial que nos impide jugar en el Estadio Monumental lo apelaríamos pero la medida cautelar sería ejecutándose. Si no podemos jugar ahí contra Piratas, sería un caso de fuerza mayor porque un mandato judicial es algo totalmente imprevisible y que va más allá de nuestras posibilidades. (...) Igual, ante esta noticia, estamos gestionando una reunión con el alcalde de Ate y el de La Molina", sentenció Carlos Moreno.