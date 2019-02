Nicolás Córdova sobre el IPD de Moyobamba: "No reúne las características para un partido de Primera"

Nicolás Córdova tiene contrato hasta fin de año. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes empató 1-1 con Unión Comercio en el IPD de Moyobamba, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Al finalizar el encuentro, Nicolás Córdova brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a los temas más importantes.

Aquí te contamos algunas de sus apreciaciones post partido.

Sobre la cancha del IPD de Moyobamba:

"Es una cancha muy difícil. No sé cuántos equipos van a venir a sacar puntos, porque es difícil jugar en un campo así. Ustedes la vieron. Respecto a las canchas de estadios importantes, esta es una que no reúne ninguna condición para jugar un partido de fútbol".

"El que sale más perjudicado es el que trata de proponer. Hemos tenido que desnaturalizar nuestra forma de jugar porque no se puede".

"No estoy echando la culpa a la cancha, el rival hizo un buen partido también, pero, para mí, el campo, desde mi visión, no reúne las características para un partido de Primera División".

Sobre los vestuarios:

"No me corresponde decir qué está bien y qué está mal cuando vengo de otra parte. Hay una Comisión de Licencias y ellos serán los encargados de mostrar lo que está bien y está mal."

"Me pregutnaron por la cancha y no está en óptimas condiciones. No es pasto de fútbol, es de otra cosa. Respecto a los camerinos, yo voy a jugar a donde me manden".

Sobre el arbitaje:

"El arbitraje, al final, siempre es a turno. A veces se equivocan a favor, a veces en contra. Es gente con más de 100 pulsaciones, que tiene que tomar decisiones en una milésima de segundo. No emito juicio. Es una profesión muy difícil y no me atrevería a juzgar.

"El partido no pasó por el arbitraje. La cantidad de amarillas (es porque) la cancha te invita a barrerte. Creo que fue un arbitraje correcto".



Sobre sus cambios:

"Vimos que Jesús Barco estaba con tarjeta y, al quedar ellos con 10, tratamos de poner algo más ofensivo. Tiramos atrás a Pablo Lavandeira para generar salida limpia. Nos equivocamos en dejar mucho espacio para la contra. Ellos pusieron dos muchachos bastante rápidos".

"Sobre Anthony Osorio, al final vi a Alejandro Hohberg cansado, hizo un trajín importante".

Conclusión del partido:

"Hay que mejorar, nada para preocuparse, sí ocuparse. Tenemos un lindo partido el viernes. La gente nos va a acompañar en una cancha mejor que esta".