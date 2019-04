Carlos Moreno ocupa actualmente el cargo de administrador en Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Universitario de Deportes

Hay malestar en Universitario de Deportes por la postergación del cotejo frente a Sport Huancayo. En diálogo con 'Capital Deportes', Carlos Moreno criticó la decisión tomada por la Policía Nacional de Perú al respecto y mostró su molestia por depender tanto de las autoridades para que se pueda desarrollar un partido.

"Una lástima porque afecta la planificación que ya tiene el club en relación a los partidos. Seguimos dependiendo de terceros para que haya fútbol en el Perú, creo que somos el único país donde una autoridad policial termina definiendo cuándo y dónde juega un partido. De acuerdo a la información que nos han trasladado, la policía tampoco quiere que el duelo se juegue a puertas cerradas", dijo el gestor de Universitario de Deportes.

Asimismo, Carlos Moreno cuestionó que la policía tampoco desee que se juegue el duelo ante Sport Huancayo a puertas cerradas, si es que en el peor de los casos solo habría un máximo de 30 personas en las afueras del estadio.

"Si el partido se juega a puertas cerradas, no va a haber ningún peligro porque dentro y afuera del estadio no va a haber gente. A lo mucho, pueden estar 30 personas en los alrededores que siempre curiosean pero más allá de eso no hay ningún problema. Esa cantidad de personas lo puede manejar Serenazgo", concluyó Carlos Moreno.