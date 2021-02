Aldair Rodríguez pertenece al América de Cali. | Fuente: AFP

Universitario de Deportes tiene el tiempo en contra para conseguir un centrodelantero de jerarquía para competir en la Liga 1 y la Copa Libertadores. En ese sentido, se conoció que el cupo no necesariamente será ocupado por un extranjero, pues Aldair Rodríguez es opción, según informó Depor.

Este jueves, RPP confirmó que ya existió un contacto por parte de la dirigencia con el entorno del jugador, cuyo pase pertenece al América de Cali, y hay buena predisposición para llegar a un acuerdo. Sin embargo, no sería la única alternativa que la directiva crema maneja.

Eso sí, lo que ayuda a la operación es que el Presidente del América de Cali, Mauricio Romero, haya expresado que no descartan cederlo a préstamo. "América de Cali está abierto a escuchar alguna opción por Aldair, pero eso no significa que no queramos contar con él. Con la llegada de Cambindo, habrá muy buena competencia en ese puesto", dijo en conversación con Zona Libre de Humo, de Colombia, días atrás.

Por el momento, se trata de un sondeo por parte de Universitario de Deportes. Habría que ajustar detalles, pues el pago de un préstamo complicaría las intenciones del club merengue, que tiene también una opción extranjera.

Más nombres

El presupuesto, finalmente, le alcanza al club para contratar a un jugador local que no tenga expectativas salariales muy elevadas. En ese sentido, conocimos que Anthony Quijano es opción. El lateral izquierdo, quien se desvinculó hace tres días de Binacional, está en negociaciones con el cuadro crema para la temporada 2021.

Su salida se debió, según trascendió, a abandono de trabajo: tuvo cinco faltas injustificadas en la pretemporada y el club optó por romper el vínculo. El año pasado logró el ascenso a la Liga 1 con la camiseta de Alianza Atlético de Sullana.

NUESTROS PODCAST

Newsletter Fútbol como Cancha

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de FÚTBOL COMO CANCHA, en el que encontrarás los partidos, los datos y las 'pepas' que debes tener en cuenta los fines de semana.

Así de claro

El tema de actualidad que está en boca de todos, explicado de manera fácil y sencilla por los periodistas de RPP.