Arquímedes Figuera dejó Universitario de Deportes para jugar en La Guaira. | Fuente: RPP

Arquímedes Figuera no olvida su paso por Universitario de Deportes, club donde jugó dos temporadas y tuvo partidos destacados. El volante venezolano confesó su cariño por el club y se animó a confesar que en el Perú solo jugaría por Universitario de Deportes.

"Al Perú solo vuelvo a jugar por Universitario de Deportes. Me siento bastante identificado con ese club, y si se me da la oportunidad de volver a la 'U' no lo pensaría", confesó Arquímedes Figuera a Capital Deportes.

"Me sentí muy querido en el club, todavía me siento así porque la gente me escribe y me pide que vuelva", agregó el volante de 29 años que actualmente juega en La Guaira de Venezuela.

El venezolano también se animó a hablar de Alejandro Hohberg, quien dejó Alianza Lima para jugar en Universitario. Y el próximo lunes estará en el clásico en Matute. "Yo creo que él tiene que disfrutar el partido, tiene que jugarlo con la vida. Para mí es un gran jugador", señaló sobre el volante merengue.