Christian Ramos fue presentado como jugador de la 'U'. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ángel Flores

Christian Ramos fue presentado como refuerzo de Universitario de Deportes en Campo Mar. Durante su conferencia, se refirió al tuit que publicó años atrás, durante su paso por Juan Aurich, y que muchos hinchas cremas interpretaron como una falta de respeto.

"Le digo a la gente que me critica, por lo que puse en un momento, que me disculpe, que fue un error. Uno de joven comete errores, pero siempre trato de aconsejar a los que están saliendo y están en un equipo no hablar nada de los demás equipos,no decir nada, porque uno no sabe si puede llegar al equiop que está ofendiendo o haciendo una broma. Es mi consejo para todos los jugadores que recién salen", dijo.

Este fue el polémico tuit de Christian Ramos:

"Así como hay críticos, también hubo gente que me felicitaba y agradezco por eso", agregó. Además, el defensa aseguró que está a disposición de Ángel Comizzo para jugar cuando él lo decida, y aclaró que pese a su pasado blanquiazul, no tiene problemas en vestir la crema: "Estoy en la madurez (de mi carrera). Sí se me pasó por la cabeza (jugar en la 'U'). Siempre lo comenté con compañeros. Yo, así haya jugado en Alianza, también puedo jugar en la 'U'.es mi trabajo. No tengo problemas".

Christian Ramos, cuyo pase pertenece al All-Nassr de Arabia Saudita, llega a Universitario de Deportes a préstamo hasta fin de temporada, luego de jugar el Torneo Apertura en Melgar, también cedido.