Diego Forlán se refirió a la posibilidad de su llegada a Universitario de Deportes | Fuente: Instagram

Era diciembre de 2014, acababa la temporada del fútbol peruano y Universitario de Deportes no conseguía revalidar el título que logró un año atrás. Con el deseo de volver a luchar por el campeonato, la directiva crema se planteaba el fichaje de Diego Forlán, quien además, consideraban, iba a generar un alto impacto en la imagen del club y la llegada de patrocinadores.

“La ‘U’ no pondría un sol, estamos consiguiendo los auspiciadores, sería un buen negocio y él está entusiasmado”, señaló por entonces el directivo Jorge Vidal. La posibilidad se acercar al uruguayo al Perú era por el nexo con ‘Chemo’ Del Solar, que cumplía funciones de Director Deportivo en la institución.

El destacado goleador no se vistió de crema y más de cinco años después, ya retirado, se refirió a aquella situación. “No hubo ningún contacto oficial, sino que fue por el lado de Chemo del Solar, con quien tengo una buena relación. No recuerdo si él estaba trabajando en el club, pero me habló sobre el tema. Yo en ese momento estaba en Peñarol, había tomado la decisión de venir a Uruguay y no se me pasaba por la cabeza ir a Perú”, dijo Forlán en entrevista con UCI Deportes.

“Agradecido por esa posibilidad que se pudo haber abierto, pero que en ningún momento llegó más allá, por que yo ya había aceptado la propuesta de ir a Peñarol”, resaltó el actual entrenador de Peñarol.