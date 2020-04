Erick Delgado reveló que pudo atajar en Universitario y Alianza | Fuente: Composición

Erick Delgado se formó en Sporting Cristal, equipo donde debutó profesionalmente y defendió su arco por diez temporadas, logrando levantar tres títulos nacionales. El portero, totalmente identificado con el conjunto celeste, reveló que en su trayectoria tuvo oportunidades para fichar tanto por Universitario de Deportes como por Alianza Lima.

“En el 2009 tuve posibilidades de ir a la U. Me llamó Miguel Miranda (preparador de arqueros) para que en el equipo de Juan Reynoso peleara el puesto con Raúl Fernández, pero también tuve oferta de Juan Aurich y la acepté”, contó Delgado en entrevista con ‘7novenos’.

Aquel año, Universitario se consagró campeón y Juan Aurich llegó hasta el tercer puesto de la clasificación. La chance también se le presentó con el elenco blanquiazul, aunque un año atrás.

“En el 2008 me llamo Alianza. Se pudo dar porque en Cristal estaba Juan Carlos Oblitas y no me quería mucho, más porque había tenido un problema con Luis Bonnet y yo salí a apoyar a mi amigo. El ‘Ciego’ llamó a Leao Butrón, pero él se fue a la San Martin. Me volvieron a llamar y ahí no lo pensé y me quede en Cristal”, reveló.

Cantolao es el actual equipo de Erick Delgado, que en el fútbol peruano ha militado por seis clubes. “Me arrepiento de no haber jugado en el extranjero. Tuve posibilidades de ir a Danubio de Uruguay, pero no acepté. Ese pudo ser un trampolín. Tengo claro que si salía, no regresaba. Si en los tiempos de hoy tuviera 20 años, no tengo dudas que estaría tapando en el exterior”, dijo.