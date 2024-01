Fabián Bustos sobre la llegada de Christofer Gonzales: "Nos ayudará a mejorar el nivel de competencia"

Descentralizado Fabián Bustos tras el empate con Atlético Nacional.

Universitario de Deportes disputó su segundo encuentro amistoso de pretemporada ante Atlético Nacional de Colombia. Casi en simultáneo, se pudo conocer que Christofer Gonzales se desvinculó de su club saudí y llegaría al cuadro crema para su centenario. De hecho, el propio Jean Ferrari confirmó la noticia a los medios periodísticos.

“Hasta que no esté la firma, no puedo asegurar nada, pero Christofer Gonzales debe estar llegando el día de mañana, martes, para estamparla. Estamos muy contentos porque hemos dado un salto de calidad importante”, indicó el administrador del actual campeón de la Liga1.

Tras ello, el técnico Fabián Bustos destacó la llegada del volante nacional e indicó que le brindará variantes al ataque crema.

"Todos conoce a Canchita, lo enfrenté, sé qué clase de jugador es. Es un jugador que tiene mucha capacidad y que, seguramente, vamos a tener una variante más en dicha zona y nos ayuda a elevar el nivel de competencia", aseveró.

Fabián Bustos tras el empate con Atlético Nacional. | Fuente: RPP

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Refuerzo extranjero: ¿qué posición necesita reforzar Universitario?

Luego, al ser consultado sobre el refuerzo extranjero, indicó que —en un principio— este iba a cubrir un puesto en la volante. Pero, con la llegada de Christofer Gonzales, esto cambiaría y se buscaría reforzar otro sector.

"Es difícil porque, previamente, teníamos un análisis que queríamos un hombre de ataque, un hombre que pueda ser un enganche, un hombre que pueda hacer algo que no tenemos en el plantel. La llegada de Canchita nos da un poco de eso también, porque se puede juntar mucho con Oreja. Podemos tener ese juego", indicó en un principio.

"Después, hay que analizar. En estos dos partidos, hay una posición que, hoy por hoy, el jugador que venga del extranjero, no lo veo como titular, porque tengo las varias opciones. Entonces, traer por traer tampoco. Hay que intentar ver donde nos hace falta más competencia y definir eso. Entonces, no creería que sea un hombre de la mitad, porque tengo muchas alternativas y buenas (...) Tenemos que buscar la forma en dónde podemos darle más competencia al equipo (...) En varios lugares tenemos competencia y hay una cosita, que no la voy a decir, donde creemos que podemos mejorar un poco más el plantel", finalizó.

NUESTROS PODCASTS

#SiempreAlerta - ¡El celular o la vida!

¿Sabía que los lunes son los días en los que se registran más robos de celulares en el país? El robo de celular es uno de los delitos más comunes en Perú. Por ello, es importante conocer en cifras el comportamiento de los delincuentes, las medidas de protección que podemos adoptar y las posibles penas que podría recibir una persona que cometa este ilícito.