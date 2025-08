Franco Velazco sorprendido por la demora en la designación del nuevo administrador de Universitario: "Solo nos queda esperar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A la espera de una decisión. Franco Velazco, candidato a la administración de Universitario de Deportes, se mostró sorprendido por la demora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en elegir al sucesor de Jean Ferrari en el club.

En conversación con L1 Max, dijo que la entidad ya debió haber publicado el resultado del proceso según el cronograma, pero solo les queda esperar.

"Estamos bastante sorprendidos, como la opinión pública y los hinchas de la 'U'", indicó en un inicio. "Según calendario, Sunat ya debió haber publicado el resultado de este proceso. Nos llama la atención y nos queda esperar. No tenemos más alternativa que someternos a la voluntad administrativa de la Sunat", complementó.

"No quiero pensar en cosas raras"

Por otro lado, Franco Velazco indicó que la demora en la decisión de la Sunat genera un "pequeño vacío", pues Jean Ferrari ya dejó de ser administrador temporal del club.

"Tenemos un pequeño vacío. Jean (Ferrari), a los 11:59 de la noche del 31 de julio, dejó de ser administrador por una propia carta que la Sunat le hizo saber que hasta esa fecha iba a ejercer el cargo", dijo al inicio. "Por lo tanto, tenemos un pequeño vacío legal de 12 horas, habida cuenta que pueda pronunciarse al mediodía", complementó.

"Nos llama la atención que no haya un resultado claro, cuando ya se encontraba establecido un cronograma dado por la propia Sunat. No quiero pensar en cosas raras. Quiero pensar que es por el análisis de la complejidad por lo que significa la 'U', que SUNAT se está tomando los tiempos para que pueda pronunciarse el día de mañana".

Por último, indicó que Universitario no puede quedar tan expuesto ante esta situación. "La 'U' no puede quedar tan expuesta. Ha sido ver postulantes, ver mensajes, ver personas que no conocen nuestra historia, ver personas que no tienes currículum completo, ver personas que no tienen un equipo completo. Nos molesta que la 'U' haya sido expuesta. Nos ha costado tanto recuperar la credibilidad en lo últimos cuatro años para que tengamos hoy una especie de circo organizado por terceros, no por nosotros que hemos estado en perfil bajo", finalizó.

