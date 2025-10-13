Franco Velazco, administrador de Universitario: "El tricampeonato cada vez se hace más real"

"Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros", aseguró Franco Velazco, administrador de Universitario.
En conversación con DyJ, aseguró que mantienen el sueño de alcanzar una nueva estrella, pero que mantienen el perfil bajo.
"Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros. Sin embargo, seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título", indicó en un inicio.
"Considero que la 'U' está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías", complementó.
Universitario busca el ascenso a la Liga2
Por otro lado, se mostró conforme con la clasificación de Universitario a la semifinal de la Liga3 y habló sobre su próximo rival: CNI de Iquitos.
"Fue un partido muy duro, pero pudimos darle vuelta en casa y ahora estamos enfocados en CNI, que también es un rival muy competitivo. De aquí en adelante, cualquier cosa puede pasar", dijo en un inicio.
"Somos Universitario y considero que estamos muy bien preparados para afrontar este partido, primero de visita y luego cerrar en casa, donde seguramente vamos a contar con el aliento de nuestros hinchas", finalizó.