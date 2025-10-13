Últimas Noticias
Franco Velazco, administrador de Universitario: "El tricampeonato cada vez se hace más real"

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros", aseguró Franco Velazco, administrador de Universitario.

Cada vez más cerca. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, aceptó que el cuadro Crema está cada vez más cerca del tricampeonato.

En conversación con DyJ, aseguró que mantienen el sueño de alcanzar una nueva estrella, pero que mantienen el perfil bajo.

"Vamos paso a paso, pero vemos que el tricampeonato cada vez se hace más real y cerca para nosotros. Sin embargo, seguimos con perfil bajo, disputando los partidos con humildad, pero manteniendo siempre ese sueño del título", indicó en un inicio.

"Considero que la 'U' está preparada para grandes desafíos en todas sus instancias y categorías", complementó.

Universitario busca el ascenso a la Liga2

Por otro lado, se mostró conforme con la clasificación de Universitario a la semifinal de la Liga3 y habló sobre su próximo rival: CNI de Iquitos.

"Fue un partido muy duro, pero pudimos darle vuelta en casa y ahora estamos enfocados en CNI, que también es un rival muy competitivo. De aquí en adelante, cualquier cosa puede pasar", dijo en un inicio.

"Somos Universitario y considero que estamos muy bien preparados para afrontar este partido, primero de visita y luego cerrar en casa, donde seguramente vamos a contar con el aliento de nuestros hinchas", finalizó.

