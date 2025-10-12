Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, lunes 13 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Eliminatorias

Partidos de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, lunes 13 de octubre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Selección de Francia
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 13 de octubre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Islandia vs. Francia por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, lunes 13 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

1:00 p.m. UTC vs. Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

Partidos de hoy, Amistoso internacional

11:00 a.m. Montenegro vs. Liechtenstein – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

07:00 a.m. Sudán del Sur vs. Togo – FIFA+

08:00 a.m. Túnez vs. Namibia – FIFA+

08:00 a.m. Guinea Ecuatorial vs. Liberia – FIFA+

08:00 a.m. Santo Tomé vs. Malaui – FIFA+

11:00 a.m. Cabo Verde vs. Suazilandia – FIFA+

11:00 a.m. Camerún vs. Angola – FIFA+

11:00 a.m. Mauricio vs. Libia – FIFA+

11:00 a.m. Lesoto vs. Zimbabue – FIFA+


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

1:45 p.m. Eslovenia vs. Suiza – Disney+ Premium

1:45 p.m. Suecia vs. Kosovo – Disney+ Premium

1:45 p.m. Islandia vs. Francia – Disney+, ESPN

1:45 p.m. Ucrania vs. Azerbaiyán – Disney+ Premium

1:45 p.m. Irlanda del Norte vs. Alemania – Disney+ Premium

1:45 p.m. Eslovaquia vs. Luxemburgo – Disney+ Premium

1:45 p.m. Macedonia del Norte vs. Kazajistán – Disney+ Premium

1:45 p.m. Gales vs. Bélgica – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – Concacaf

7:00 p.m. Honduras vs. Haití – Concacaf GO, Concacaf YouTube

9:00 p.m. Costa Rica vs. Nicaragua – Concacaf GO, Concacaf YouTube


Partidos de hoy, Liga de Colombia

5:15 p.m. Once Caldas vs. DIM Medellín – Win Sports TV YouTube, RCN

7:30 p.m. Fortaleza vs. Boyacá Chicó – RCN


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

4:30 p.m. Platense vs. Deportivo Riestra – Fanatiz, TyC Sports


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA