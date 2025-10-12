Partidos de hoy, lunes 13 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Eliminatorias

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 13 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Islandia vs. Francia por las Eliminatorias 2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 13 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
1:00 p.m. UTC vs. Cienciano – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
Partidos de hoy, Amistoso internacional
11:00 a.m. Montenegro vs. Liechtenstein – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF
07:00 a.m. Sudán del Sur vs. Togo – FIFA+
08:00 a.m. Túnez vs. Namibia – FIFA+
08:00 a.m. Guinea Ecuatorial vs. Liberia – FIFA+
08:00 a.m. Santo Tomé vs. Malaui – FIFA+
11:00 a.m. Cabo Verde vs. Suazilandia – FIFA+
11:00 a.m. Camerún vs. Angola – FIFA+
11:00 a.m. Mauricio vs. Libia – FIFA+
11:00 a.m. Lesoto vs. Zimbabue – FIFA+
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA
1:45 p.m. Eslovenia vs. Suiza – Disney+ Premium
1:45 p.m. Suecia vs. Kosovo – Disney+ Premium
1:45 p.m. Islandia vs. Francia – Disney+, ESPN
1:45 p.m. Ucrania vs. Azerbaiyán – Disney+ Premium
1:45 p.m. Irlanda del Norte vs. Alemania – Disney+ Premium
1:45 p.m. Eslovaquia vs. Luxemburgo – Disney+ Premium
1:45 p.m. Macedonia del Norte vs. Kazajistán – Disney+ Premium
1:45 p.m. Gales vs. Bélgica – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – Concacaf
7:00 p.m. Honduras vs. Haití – Concacaf GO, Concacaf YouTube
9:00 p.m. Costa Rica vs. Nicaragua – Concacaf GO, Concacaf YouTube
Partidos de hoy, Liga de Colombia
5:15 p.m. Once Caldas vs. DIM Medellín – Win Sports TV YouTube, RCN
7:30 p.m. Fortaleza vs. Boyacá Chicó – RCN
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
4:30 p.m. Platense vs. Deportivo Riestra – Fanatiz, TyC Sports