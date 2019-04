Universitario de Deportes marcha en el tercer puesto con 17 puntos. | Fuente: Gol Perú

Universitario de Deportes ganaba 3-0 a Sport Boys por la fecha 10 de la Liga 1 cuando Janos Osorio aprovechó un error del arquero Christian Ortiz y asistió a Gary Correa, quien marcó el cuarto tanto a favor de los cremas.



De inmediato, se le acercaron Jesús Barco, Armando Alfageme, Jersson Vásquez y Nelinho Quina. Los cinco celebraron la anotación con un peculiar baile. Aunque ya en el clásico lo habían hecho, esta vez la coreografía lució mucho más coordinada.

Un día después de la goleada a la 'Misilera', el mismo Gary Correa contó en Fútbol como cancha cuánto tiempo ensayaron el festejo, y aclaró, por si las dudas, que no hubo ninguna mala intención. "Lo practicamos dos horas. No fue falta de respeto ni al rival ni a nadie. Ya lo veníamos practicando. En el gol de Nelinho Quina (a Alianza LIma) fue lo mismo y no le vimos nada malo", aclaró.

Por otro lado, el volante de Universitario de Deportes aseguró que, tras los triunfos ante Alianza Lima y Sport Boys, atraviesan un buen momento y siguen pensando en el campeonato: "Trabajamos una buena semana antes del clásico. Hicimos la mejor semana en todo el año antes de ese partido. Con el resultado que tuvimos en Matute, el grupo supo que estamos para pelear grandes cosas. La idea es ir paso a paso .El objetivo es campeonar".

Respecto a su gol, afirmó que sabía que en cualquier momento iba a volver a llegar. "Agradezco al profesor Nicolás Córdova por la continuidad que me está dando. Hay que aprovechar los minutos. No me sorprendió no arrancar porque todos estamos al 100%. Le tocó, en este caso, a Nelson Cabanillas y lo hizo muy bien", finalizó.

Este fue el baile en la celebración del gol de Gary Correa:

▶️ #Video Gary Correa aprovechó un error del arquero Ortiz para decretar el 4-0 #LIGA1MOVISTARXGOLPERU pic.twitter.com/yAMI0mxRnJ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) April 21, 2019

Escucha aquí la entrevista completa de RPP a Gary Correa: