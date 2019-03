Universitario de Deportes: Germán Denis criticó al arbitraje tras la derrota ante Melgar

Germán Denis delantero de Universitario de Deportes. | Fuente: ESPN

Universitario de Deportes cayó ante Melgar y perdió por primera vez en el Torneo Apertura de la Liga 1. Uno de los jugadores más afectados en el equipo merengue fue el delantero argentino Germán Denis (37 años).

"Creo que ellos aprovecharon su manera de jugar acá en la altura, quizás por momentos queríamos jugar de igual a igual. Lamentablemente nos llevamos una derrota que tranquilamente pudo haber sido un empate", señaló a los medios en Arequipa.

Denis no ocultó su molestia por el arbitraje del partido, en especial de uno de los jueces de línea. "Si el juez de línea estaba más atento quizás hubiese sido un empate. Por la jugada del primer tiempo de Hohberg que fue muy claro. Es un pase que lo desvía un defensor de ellos, pero fue muy claro

"Para estas cosas hay que estar preparados y atentos. No puede ser que no esté preparado. No solo eso, también algunas divididas. No me parece justo que haya un juez de línea de la zona", apuntó.

"Diego (Haro) dirigió bien dentro del campo, pero si no lo ayudan desde afuera, tampoco puede hacer magia", finalizó.