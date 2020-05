Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso viajaron a Uruguay para realizar el confinamiento | Fuente: Prensa Universitario

La decisión de la administración concursal de Universitario de Deportes por aplicar la medida de ‘suspensión perfecta de labores’ al plantel profesional, ha generado incertidumbre respecto al futuro de los jugadores.

De darse por concreto el hecho, “las obligaciones entre el club y jugadores quedarían suspendidas. En vista que el club no tiene la capacidad económica de cumplir mi contrato, como jugador tengo todo el derecho a buscar otro trabajo", sostuvo días atrás Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap en RPP Noticias.

Según la explicación, los futbolistas podrían buscar otro equipo y en el caso de los extranjeros, Jean Ferrari deslizó que Jonathan Dos Santos y Federico Alonso tendrían ofertas de otros elencos.

“Yo me mantengo en contaco con los chicos. El representante de Dos Santos y el de Alonso me dicen que hay interés de otros equipos. Es entendible que estén en esta situación si saben que no van a cobrar tres meses”, señaló en DirecTV.

Sin embargo, para Gregorio Pérez, actual entrenador crema y parte importante para el fichaje de los jugadores extranjeros de la ‘U’ en esta temporada, esa figura queda de lado.

"No eso está descartado. Cuando se vuelva a reanudar la actividad, ellos (Dos Santos, Alonso y Luis Urruti) van a ir a Lima nuevamente", mencionó en Radio Ovación.

En Universitario no existe certeza respecto al futuro del club y sus jugadores, pero Gregorio Pérez confía en mantener a su plantel.