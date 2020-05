Gregorio Pérez firmó por Universitario en diciembre de 2019 | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado a nivel institucional. La suspensión del campeonato provocó un golpe económico importante a todos los clubes peruanos y en el caso de la ‘U’, la administración concursal, a cargo de Carlos Moreno, decidió aplicar ‘suspensión perfecta de labores’ a su plantel de jugadores.

La causa que se explicó fue que no se llegó a un acuerdo por la reducción de sueldos, sin embargo, los mismos futbolistas desmintieron a Moreno y explicaron no reconocer sus facultades legales, según información que manejan de Indecopi, para entablar tal negociación.

La inestabilidad llegó a conocimiento del entrenador Gregorio Pérez, quien se refirió al respecto.

“Me preocupo por la situación que vive el club, donde uno tuvo la suerte de llegar ahí y estar vigente. Estoy todos los días conversando con todo el plantel, me preocupa que haya gente que no reciba nada, otros que reciben menos. Sé que están negociando los futbolistas y lo que ellos determinen vamos a acompañar, estamos de acuerdo. El cuerpo técnico no es ajeno a la iniciativa de los jugadores", manifestó en entrevista con Radio Ovación.

"Esperemos que en estas horas se llegue a buen puerto, no se puede cortar el diálogo en estas circunstancias. La 'U' es una institución muy grande, con mucha historia y está viviendo una situación que la propia institución no la merece, pero creo que hay personas capaces que sacarán esto adelante", precisó.

La vuelta a Lima de Gregorio Pérez no está definida hasta que exista claridad por la situación del coronavirus en el país. En tanto, prosigue realizando la cuarentena en Uruguay.