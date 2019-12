Gregorio Pérez sobre Pablo Bengoechea: "No tengo dudas del conocimiento de Pablo Bengoechea" | Fuente: EFE-RPP Noticias

Se volverán a encontrar. El nuevo entrenador de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, tendrá un conocido cuando llegue a Perú, se trata de Pablo Bengoechea, a quien dirigió en el histórico quinquenio de Peñarol. Ante ello, el estratega crema no dudó en destacar el gran conocimiento futbolístico del estratega de Alianza Lima y su comando técnico.

"Tenemos referencia del fútbol peruano porque vivo de esto y soy un apasionado. No es el momento de hablar con Pablo Bengoechea porque está jugando sus finales, pero no tengo dudas del conocimiento que pueden tener él y Óscar Aguirregaray (asistente técnico)", declaró Pérez en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.



Además el entrenador de 71 años no descartó la posibilidad de juntarse con Bengoechea. "De momento no he pensado en llamarlo, aunque eso no quiere decir que no nos podamos encontrar. Tenemos que avocarnos estos días a tener conocimiento de todo lo que significa la 'U' e interiorizarnos estando ahí", puntualizó.

Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea compartieron vestuario en una época importantísima para Peñarol, fue en el quinquenio de los aurinegros (de 1993 a 1997), sin embargo el entrenador de Universitario no pudo estar en el título de 1996.