Gregorio Pérez exentrenador de Universitario. | Fuente: Universitario

El uruguayo Gregorio Pérez dejó de ser entrenador de Universitario de Deportes y este viernes se despidió de los jugadores cremas con un emotivo audio.

"Buenas tardes muchachos. Quiero manifestarles a través de este audio que lamentablemente nosotros no los podemso seguir acompañando junto con Daniel y Edgardo. Se nos ha quedado en el camino, nos ha truncado un sueño. que ustedes pueden culminar lógicamente", empezó el técnico de 72 años.



"Quiero enviarles un abrazo grande agradecimiento por la amistad, respeto y profesionalismo, y todo de ese lazo humano que mantuvimos entre todos, sientiendo lo mismo. Les mando un abrazo grande en el transcurso de los días o que pase esto nos vamos a comunicar", agregó Pérez visiblemente emocionado.



En otro momento, el experimentado entrenador se mostró optimista y cree que Universitario logrará el título del Torneo Apertura.

"Pero el deseo de lo mejor que se lo merecen. No me cabe la menor duda que van a culminar con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba por todas las condiciones que usteds reunen en todos los aspectos. La verdad no pensábamos que ibamos a llegar a este fin, pero ante circunstancia que realmente no se daban para nosotros retornar, bueno se ha decidido que nosotros nos quedamos acá o no podamos continuar", puntualizó.

"Abrazo grande y bendiciones a todos, nuevamente gracias y nos comunicaremos en el correr de los días", culminó.



Universitario informó que la salida de Gregorio Pérez se debe principalmente por la normativa laboral vigente por el nuevo coronavirus, ya que el uruguayo es "población vulnerable" en el Perú.