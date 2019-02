Aunque aún faltan algunos días para que Universitario de Deportes debute en el Torneo Apertura, visitando a Unión Comercio, Nicolás Córdova ya tiene una idea del que será su '11' titular.

Salvo por el dilema en el arco, no es muy difícil adivinar el resto de jugadores que podrían arrancar en el IPD de Moyobamba. Sin embargo, hasta hace poco la presencia de Guillermo Rodríguez no era segura, y su reemplazante no estaba fijo.

El defensa uruguayo sufrió una distensión en el muslo posterior izquierdo en la primera Noche Crema, y ello lo convirtió en duda para el debut en la Liga 1. Sin embargo, su recuperación fue más rápida de lo esperado y ya está a disposición del entrenador.

Así, de no haber problemas en el entrenamiento del viernes, Guillermo Rodríguez viajará con el resto del plantel y será titular en la zaga central, junto a, probablemente, Junior Morales. La última palabra la tiene el DT.