Jean Ferrari sobre la llegada de Javier Rabanal a Universitario: "Es joven, es una apuesta arriesgada"

La llegada de Javier Rabanal a Universitario ha dejado una serie de comentarios. La más reciente fue la de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En conversación con El Comercio, el exfutbolista dijo que conoce al español de su etapa como dirigente, pero recalcó que es joven y una apuesta arriesgada.

"Lo pude ver en Copa Libertadores cuando estuve en mi época de administrador de Universitario", indicó en un primer momento.

"Me parece un entrenador joven, es una apuesta, es una apuesta arriesgada. Pero, bueno, apuesta al fin", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Qué habría sucedido con la salida de Jorge Fossati de Universitario?

En tanto, al ser consultado sobre la salida de Jorge Fossati de la 'U', no quiso pronunciarse al respecto, pero dejó en claro que ambos no llegaron a un acuerdo para la continuidad del vínculo.

"En el caso de Jorge, él tenía contrato y ya ha sido un acuerdo entre la directiva y él. ¿A qué punto no habrán llegado a un acuerdo? ¿A qué punto habrán tocado a la directiva que no le gusto? ¿Qué punto habrá tocado Fossati que no le gustó? ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Tengo tanto trabajo y tantas cosas... estoy encargado del fútbol nacional y no de un club", culminó.