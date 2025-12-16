Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jean Ferrari sobre la llegada de Javier Rabanal a Universitario: "Es joven, es una apuesta arriesgada"

Jean Ferrari habló la llegada de Javier Rabanal a Universitario
Jean Ferrari habló la llegada de Javier Rabanal a Universitario | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario | @IDV
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Jean Ferrari indicó que conoce a Javier Rabanal de la Copa Libertadores y que le parece una "apuesta arriesgada".

La llegada de Javier Rabanal a Universitario ha dejado una serie de comentarios. La más reciente fue la de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En conversación con El Comercio, el exfutbolista dijo que conoce al español de su etapa como dirigente, pero recalcó que es joven y una apuesta arriesgada.

"Lo pude ver en Copa Libertadores cuando estuve en mi época de administrador de Universitario", indicó en un primer momento.

"Me parece un entrenador joven, es una apuesta, es una apuesta arriesgada. Pero, bueno, apuesta al fin", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Qué habría sucedido con la salida de Jorge Fossati de Universitario?

En tanto, al ser consultado sobre la salida de Jorge Fossati de la 'U', no quiso pronunciarse al respecto, pero dejó en claro que ambos no llegaron a un acuerdo para la continuidad del vínculo.

"En el caso de Jorge, él tenía contrato y ya ha sido un acuerdo entre la directiva y él. ¿A qué punto no habrán llegado a un acuerdo? ¿A qué punto habrán tocado a la directiva que no le gusto? ¿Qué punto habrá tocado Fossati que no le gustó? ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Tengo tanto trabajo y tantas cosas... estoy encargado del fútbol nacional y no de un club", culminó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

Tags
Jean Ferrari Javier Rabanal Universitario de Deportes

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA