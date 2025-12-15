El reemplazo de Fossati: Universitario llegó a un acuerdo con Javier Rabanal para que sea su nuevo técnico

RPP pudo conocer respecto al trato que hay entre Universitario y el DT español Javier Rabanal.

Jorge Fossati no sigue como entrenador de Universitario y Javier Rabanal es el que se perfila a ser el nuevo técnico de la tienda crema para la temporada 2026.

Y es que RPP pudo conocer que el entrenador español Javier Rabanal y Universitario de Deportes llegaron a un acuerdo, por lo que solo resta la firma de contrato entre ambas partes. Así, el DT llegará a Lima para ponerse el buzo del tricampeón de la Liga1 Te Apuesto.

El anuncio de parte de Universitario por el arribo de su nuevo estratega recién será a partir de la próxima semana. Resulta que el entrenador aún tiene un cotejo pendiente por dirigir con Independiente del Valle en la Liga Pro de Ecuador.

La semana pasada, RPP conoció que el entrenador era la principal opción de la gerencia deportiva que encabeza Álvaro Barco.

En tanto, el técnico saldrá de Independiente del Valle y contra Barcelona SC -este domingo- le dirá adiós al elenco ecuatoriano. En un comunicado, el popular 'Matagigantes' ya se despidió de su aún entrenador.

"Agradecemos profundamente el profesionalismo y compromisos, demostrados durante estos dos años, período en el cual lideró el proyecto deportivo de Independiente Juniors, cuyo destacado trabajo lo llevó posteriormente a asumir la dirección técnica del primer equipo de Independiente del Valle", mencionaron sobre Javier Rabanal.

Además, agregaron que "se mantendrá al frente del primer equipo hasta el final de temporada (...) Le deseamos el mejor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda".