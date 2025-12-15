Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores del tricampeón para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes se consagró tricampeón en la Liga1, pero los festejos ya acabaron y en las altas esferas del cuadro crema están enfocados en elegir al nuevo entrenador en búsqueda del tetracampeonato. Tras la salida de Jorge Fossati, el buzo de DT está disponible.

RPP pudo conocer que hay interés en contar con los servicios de Javier Rabanal, actual DT de Independiente del Valle, campeón de la liga ecuatoriana de primera división.

El nombre de Rabanal es la principal opción que baraja Universitario para suplir a Fossati hacia la próxima campaña a nivel local e internacional.

Además, la 'U' se encuentra analizando cómo reforzarse en el mercado de fichajes. De otro lado, la dirigencia ya confirmó la salida de algunos jugadores, entre ellos Jairo Vélez a Alianza Lima.

¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Diego Romero (Sin confirmar)

¿Cuáles son las principales bajas de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Sebastián Britos (Arquero)

Gabriel Costa (Delantero)

Diego Churín (Delantero)

Jorge Fossati (Entrendor)

Jairo Vélez (Volante)

¿Cuáles son los rumores en Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?

Rodrigo Ureña (Se iría)