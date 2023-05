¿Se queda o se va? Esta es la situación de Jordan Guivin en Universitario de Deportes

Jordan Guivin llegó a Universitario de Deportes a mediados de 2022. Aunque tiene contrato con Celaya hasta diciembre de 2024, el club mexicano lo cedió a préstamo por una temporada. Así, su cesión con la institución crema termina en algunos días.

La intención del cuerpo técnico liderado por Jorge Fossati es que el plantel se mantenga tal cual hasta fin de año. Sobre todo, teniendo en cuenta que, así salga algún futbolista del primer equipo, la 'U' solo tiene un cupo para incorporar.

Inicialmente, se le dio a conocer a Jordan Guivin el interés por seguir contando con él. El volante de 25 años también tuvo voluntad de permanecer en Universitario de Deportes, más allá de su poca continuidad. Incluso, RPP Noticias conoció que estuvo dispuesto a reducir sus pretensiones. Sin embargo, el tema no fluyó como se esperaba.

Más allá de que la intención del comando técnico y el mediocampista era la misma, la negociación para renovar el préstamo se estancó. La directiva prefiere esperar a definir su participación en la Copa Sudamericana para, con el tema económico claro, decidir si lo mantiene en el plantel.

Por otro lado, la espera puede jugarle en contra a Jordan Guivin, por lo que ya inició conversaciones con otros clubes peruanos -de Lima y provincias- interesados en contar con él para el Torneo Clausura.

Jordan Guivin ha jugado 87 minutos con Universitario en el 2023Fuente: Universitario

Los números de Jordan Guivin

Pese a que Jorge Fossati pidió la permanencia de Jordan Guivin, no ha tenido continuidad bajo su dirección técnica. De hecho, su último partido fue el 5 de marzo, ante FBC Melgar. Y no sale en lista desde el 24 de abril, vs. Sporting Cristal.

En el año, lleva cinco encuentros, todos de titular. La temporada pasada, fue titular en 15 partidos de los 16 que jugó en Universitario de Deportes. Marcó dos goles: uno ante San Martín y otro frente a ADT.

Próximo partido de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC por la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Liga1 Betsson 2023. El partido está programado para este viernes y, aunque inicialmente se iba a jugar a las 8:00 p. m., finalmente se postergó a las 8:30 p. m.

