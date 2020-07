“Me seduce la dupla Dos Santos-Succar”, dijo Ángel Comizzo | Fuente: @Universitario

El reinicio de la Liga 1 está programado para el próximo 7 de agosto, y Ángel Comizzo se siente seducido por lo que pueden rendir la dupla formada por Jonathan Dos Santos y Alexander Succar en lo que resta de la temporada. Pero no solo ellos, sino también todos los que están el equipo.

"Claro que me seduce (una dupla formada por Dos Santos-Succar). También me seduce que estén Chiquitín, Luis. Cuando uno tiene todo ese talento intenta ponerlo en el campo de juego, pero vamos a ver cómo están, hay muchos partidos, hay muchas posibilidades. Vamos a ir viendo como los vamos colocando dentro del campo", respondió Ángel Comizzo en el canal de YouTube del club crema.

El técnico de la 'U' también ve con buenos ojos la posibilidad que se pueda utilizar a cinco extranjeros en el campo.

"Debido al parate (del campeonato) que ha sido extenso, largo, me parece que está bien esta medida porque hay semanas que se va jugar domingo, miércoles, domingo. Luego, vienen las Eliminatorias. Entonces, va haber mucho desgaste y se desgaste se va sentir sobre todo por los cuatro meses de para. Está bien. Va permitir a los entrenadores, que todos sus jugadores estén en movimiento y tratar de esa manera que todos estén en cancha", acotó.





Al estratega argentino también le parece un "pecado" que no se pueda utilizar el estadio Monumental para los partidos de la Liga 1.

"No puedo creer que no se pueda utilizar el Monumental. Un estadio que tiene un césped impecable, al menos así lo dejé, y una cancha que motiva al jugador, que hace el juego más fluido y que no se pueda usar sería un pecado. Tendría que estar entre los estadios porque es para jugar fútbol", añadió.