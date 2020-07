Luis Urruti dialogó con RPP Noticias. | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes arrancó sus entrenamientos luego de casi tres meses de para por el nuevo coronavirus. Lo hizo, sin embargo, sin sus tres jugadores uruguayos. Jonathan Dos Santos, Federico Alonso y Luis Urruti llegaron a Perú hace una semana y recién el sábado pasaron pruebas moleculares. Por ello, los tres permanecieron en un hotel hasta conocer los resultados.

Durante ese aislamiento, conversamos con Luis Urruti, quien nos contó, entre otras cosas, el concepto que tiene de Ángel Comizzo de acuerdo a lo que que leyó en internet.

¿Estuviste entrenando en Uruguay?

Sí, en Uruguay está prácticamente la vida normal. Para lo único que tenemos que ponernos tapabocas es para entrar a supermercados grandes. Allá nada que ver a lo que se vive acá. Estuve entrenando bien, con un ‘profe.' Una parte con mi representante, que puso cuerpo técnico y cancha, con los jugadores de él. Por suerte me estuve moviendo bastante.

¿Te sorprendió la salida de Gregorio Pérez?

Cuando estaba en Uruguay me enteré. No me lo esperaba, de ninguna manera, pero son cosas que pasan. No tengo nada que ver, soy un jugador, vine a jugar. En gran parte estoy acá por él, pero estoy contento por él porque los partidos que jugamos anduvimos muy bien y él tuvo mucho que ver en esto.

¿Pasó por tu cabeza no volver a Perú?

No, estaba tranquilo porque tenía contrato hasta fin de año y sabía que iba a volver. Estuve un poco nervioso, si por el tema del coronavirus como se vivía acá. Estaba, con mi esposa, continuamente buscando noticias de Perú y cada vez estaba más complicado. En un momento paso por mi cabeza que capaz no se hacía el torneo.

¿Ángel Comizzo ya se comunicó contigo?

No, no se ha comunicado conmigo.

¿Pero ya averiguaste algo sobre él?

Sí, obvio, he mirado por dónde ha andado, todos esos lugares, por todos los equipos que estuvo. Es un técnico con mucha trayectoria, es muy parecido a Gregorio por la trayectoria que tiene. Ojala nos vaya bien a todos y a fin de año podamos lograr el objetivo.

¿Crees que tendrás el mismo respaldo con él que con Gregorio Pérez, que fue quien te trajo?

No sé porque no lo conozco, no he hablado siquiera con él. No puedo decir eso porque no he tenido charla con él. Capaz que no lo tengo, capaz que lo tengo aún más que con Gregorio.

Alianza Lima se está reforzando, ¿piensas que la 'U' debe reforzarse en alguna zona?

Para mi gusto estamos súper bien. Creo que hemos dejado muy buena imagen. Después, el que decide es el técnico, él mirará si falta alguno o nadie, pero para mi gusto hay un equipazo. Creo que venimos por buen camino, hay que seguir de esta manera, espero que la para no haya involucrado a ninguno. Debemos seguir hacia adelante, tenemos un objetivo a fin de año que es salir campeón y darle una alegría a la gente.

Se rumoreó un interés de Alianza por Jonathan Dos Santos, ¿sabes si evaluaría la posibilidad?

Él no me ha dicho nada, a no ser que se guarde el secreto. Ni idea tenia, me entero por vos. Lo conozco, pero el que decide es él. Si sería así, obvio que la cabeza es solo de él, él tendrá el pensamiento de qué, hacer pero creería que no.

¿Consideras que los cambios de administraciones pueden ocasionar problemas en la continuidad de jugadores extranjeros que buscan tranquilidad?

Yo de ese tema no quiero hablar. Es cosa de ellos, problema de ellos. Yo tengo que cumplir contrato, después lo otro cosa de ellos. No me meto en eso.

¿Te imaginas jugando un año más en la 'U'?

Me encantaría quedarme acá. Ojalá salga todo bien y podamos salir campeones, festejar y después decidirá el club lo que haría conmigo, pero me encantaría renovar o que me compren. Está en ellos, pero me encantaría quedarme acá.