Tiago Cantoro entrenaba con el primer equipo. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes tiene a cuatro extranjeros en su plantel. Según las bases de la Liga 1, le queda libre un cupo. En su última conferencia de prensa, el entrenador del equipo, Nicolás Córdova, aseguró que esa era la prueba de que realmente querían contar con Tiago Cantoro.

El delantero no renovó contrato con la 'U'. Según el club, en caso de una eventual salida el club no se veía beneficiado. Sin embargo, Mauro Cantoro, papá del jugador, rompió su silencio para dar su versión de los hechos.

"La primera opción de Tiago fue siempre la 'U'. (También) mía y de la gente que lo rodea. Quiero dejarlo bien claro porque la gente opina sin saber, opina fuerte para un pibe que recién está comenzando. Él quedó libre. Nos fuimos a Argentina de vacaciones, con Tiago sin ser jugaror de la 'U'. Cumplió 18 años (el 6 de enero) y estaba libre. Las conversaciones con Tiago fueron con un jugador libre", dijo a Movistar Deportes.

Además, el 'Toro', también ex jugador crema, le respondió a 'Nico'. "En la conferencia dice 'lo esperamos hasta el último'. No creo que sea tan así, porque tú no dejas ir de vacaciones un chico que es tan importante. Llego de vacaciones el 7 de enero y ahí empezamos a hablar. No es un reclamo. A Córdova lo veo buen entrenador, buen tipo, pero dijo algo que quizá no sepa, porque dijo que había una cláusula que no se podía permitir porque no dejaría algo al club", agregó.

Respecto al último punto, aclaró que, a diferencia de lo que se especulaba, la idea sí era dejar dinero al club, en caso de una posible partida a otro equipo. "Se habla de la clausula como si fuera algo horroroso. Equis club viene, te ofrece 400 mil, 500, un millón... el 80% de ese dinero es para Universitario de Deportes. Un chico con pasaporte hace cinco goles en Primera y, automáticamente, va a valer un millón", finalizó.