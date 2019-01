Nicolás Córdova llegó a la 'U' a mediados de la temporada pasada. | Fuente: Club Universitario de Deportes

NIcolás Córdova quería que Tiago Cantoro continúe en Universitario de Deportes. Sin embargo, más allá del deseo, no podrá ser así. El club no llegó a un acuerdo con quienes manejan al atacante y el hijo de Mauto Cantoro buscará continuar su carrera en otro lugar.

El DT crema no quedó contento con la decisión, pero por la situación del jugado, pues que coincide con la posición de la 'U'. "Siento mucha frustración. No voy a hacer ningún juicio de valor erspecto a quien tiene la razón. Acá el único perjudicado es él. No veo otro lugar mejor para que siga creciendo. Tiene jugadores referentes como Quintero, Hohberg y Denis que lo harían crecer muchísimo en cancha, y otros como Corzo, Cavallo y Schuler que lo harían crecer fuera", dijo.

"Lamentablemente hay una cláusula que la gente que lo maneja no está dispuesta a firmar. y como club no podemos permitir qe un jugador que el club formó se vaya cuando quiera y sin dejar nada. El club está actuando de manera correcta. El más perjudicado va a ser Tiago. Es una pena. Lamento mucho lo que ha pasado porque queríamos contar con Tiago, porque creemos que puede darle mucho benficio a la 'U'. Está aún en periodo de crecimiento", agregó.

Según el entrenador chileno, la espera por el delantero hizo que no insistan con Adrián Ugarriza, quien finalmente firmó contrato por una temporada con el rival, Alianza Lima.

Por otro lado, confirmó que el plantel aún no está completo, y dejó entrever que el reemplazo sería extranjero. "La salida de Tiago Cantoro genera que tengamos que buscar otro jugador. Tenemos que ver el tema del presupuesto. Lo hemos manejado de buena manera. No lo tenemos en abundancia. Casi todos los peruanos han firmado en otros clubes. Entre hoy y mañana vamos a analizar eso con más fuerza".

Además, aseguró que espera el regreso de Alberto Rodríguez. "Queremos contar con Alberto Rodríguez también. Fue de gran ayuda y todavía puede ser de gran ayuda. Genera impacto dentro del grupo y es súper necesario que esté acá con nosotros. Si viene lo que acabo de comentar, el plantel estaría cerrado".