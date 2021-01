Raziel García fue convocado por Ricardo Gareca a la Selección Peruana el año pasado | Fuente: César Vallejo

Cienciano inició su pretemporada en Cusco, pero uno de los ausentes fue Raziel García. El club informó que el jugador se quedaba en Lima porque tenía que resolver algunos asuntos personales. Esto generó que su nombre sea voceado nuevamente en Universitario de Deportes. ¿Cuál es el futuro del volante? Él mismo aclara el panorama.

"Es cierto, hubo un acercamiento con Universitario, me lo hizo saber mi representante, pero yo tengo contrato con Cienciano. Y si no he viajado al Cusco es porque tengo que solucionar unos temas legales por el accidente, ese es el motivo por el cual no he podido viajar", afirmó el mediocampista a Gol Perú.

Raziel García agradeció el apoyo que viene recibiendo de Cienciano tras el accidente de tránsito en el que se vio involucrado y que le costó la vida a dos personas. "Hubo conversaciones con la 'U' desde diciembre, pero nada serio. Con Cienciano fue concreto desde el inicio, me dieron todas las facilidades, me están ayudando a solucionar mi tema y eso lo valoro mucho", agregó.



En los próximos días se unirá a la pretemporada del cuadro cusqueño. "Mi compromiso está con Cienciano, que es un equipo con historia y se merece estar en un torneo internacional. Es una ciudad linda y lo que yo quiero es jugar, consolidarme y poder salir al extranjero. Entre jueves o viernes estaría llegando al Cusco", finalizó.

.