Nicolás Córdova tiene contrato hasta fin de temporada. | Fuente: RPP Noticias

Tras ganarle a Pirata FC y a San Martín, este domingo Universitario de Deportes buscará su tercer triunfo consecutivo frente a Carlos A. Mannucci. Para ello, los cremas entrenan a diario en el Monumental. Y este miércoles no fue la excepción.



Al terminar la práctica, Nicolás Córdova, entrenador de la 'U', habló de todo. Aquí te contamos lo que dijo:

Sobre su equipo: "Los trabajos que hemos trabajado esta semana van en función de lo que tenemos que mejorar de cara al partido ante Mannucci. Somos suficientemente autocríticos como para saber que (el viernes) hicimos 14 minutos horrorrosos en todo sentido. Estos dos días lo hemos usado para corregir cosas nuestras. Mañana (jueves) empezaremos a pensar en lo que viene".

Sobre los rivales: "Creo que lo de Pirata FC fue mucho más osado que lo de San Martín. San Martín nos esperó en mitad de cancha y las mejores situaciones fueron a través de contraataque. Las mejores de Pirata fueron por juego de posicionar. SM nos hizo más daño. Nos generó transiciones mucho más rápidas. Salvo Cristal y Pirata, no recuerdo equipos que nos vengan a jugar de igual a igual".

Sobre la hinchada: "El otro día (viernes) el estadio estaba maravilloso y eso genera que tdos los jugadores se quieran mostrar. Si jugaran como juegan con la 'U', pelearían el campeonato. Y eso no solo pasa en Perú, pasa en todos lados".

Sobre el reemplazo de Jersson Vásquez: "Nelinho Quina es uno de los posibles. Empezamos a trabajar en función de eso. Están él y un par más, pero él es el candidato natural".

Sobre el debut de Alianza en la Libertadores: "Estamos en un país que quiere que el fútbol crezca y jugar este tipo de partidos lo hace crecer. Espero que le vaya lo mejor posible, como también espero que le vaya lo mejor posible a Cristal y a Melgar, a los que están en las Copas, porque, en la medida que eso va a avanzando, habrá mejor campeonato interno. Ojalá se genere un lindo partido contra un tremendo rival, un lujo poder enfrentar al campeón de América".

Sobre jugadores que serán llamados a la Selección: "Siempre voy a estar feliz de que los jugadores de mi equipos sean llamados a la Selección, habla del buen trabajo de ellos y, por ende, del equipo. Lo que está mal es que se juegue en fecha FIFA. No es una queja, es una realidad: en ningún país se juega en fecha FIFA, por algo se llama fecha FIFA. Pero no puedo hacer mucho, así que no me hago mucho problema y con lo que tendremos afrontaremos los partidos que vendrán".

Sobre Germán Denis tras su doblete: "A Germán lo vi igual, como lo había visto en la semana anterior. Es un súper profesional y tiene claro que los '9' van a ser evaluados por si hacen goles o no hacen goles. Nosotros tenemos una evaluación distinta. Sabíamos que antes o después iba a convertir goles y ojalá siga en esa línea".

Sobre sus otros atacantes: "Estoy nuy contento con que los siete goles se los estén repartiendo los atacantes. No hay nada más sano para un plantel, es lo mejor que puede pasar. Si tenemos atacantes felices, seguro van a correr más y eso es muy positivo. Estoy contento por ellos, por Germán, porque están haciendo goles y esperamos generar más situaciones".