Nicolás Córdova sumó su segundo empate en el año con Universitario frente a Alianza Universidad. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes hizo un segundo tiempo para el olvido frente a Alianza Universidad. Más allá de haber marcado en esa etapa su único gol del compromiso, el conjunto crema dio muchas facilidades en defensa y la escuadra huanuqueña tuvo varias oportunidades para llevarse la victoria. Nicolás Córdova, entrenador del plantel merengue, señaló que jugaron dos partidos distintos en ambos periodos y lamentó la actitud mostrada por algunos futbolistas.

"Jugamos dos partidos, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Me llama mucho la atención cómo nos desdibujamos después de ponernos en ventaja, era una chance para hacer todo lo contrario a lo que hicimos. Después del gol, tuvimos una lectura terrible. No me gustó para nada el segundo tiempo, no es la cara que hemos mostrado. No me gustaron algunas actitudes de unos jugadores y conversaremos en Campo Mar con cada uno esta semana", dijo el técnico chileno.

Después, Nicolás Córdova hizo un análisis más detallado del flojo nivel mostrado por Universitario de Deportes en el segundo tiempo y consideró que se encontraban jugando como si estuvieran abajo en el marcador.

"En general, no nos generaron mucho peligro en el primer tiempo pero el segundo fue todo lo contrario. Después del gol, hicimos el partido al revés. Jugamos largo, no tomamos referencias atrás y nos contragolpearon. Parecía que estuviéramos perdiendo, cuando en realidad estábamos ganando. Me llama mucho la atención porque las cosas no estaban planificadas de esa manera", concluyó Nicolás Córdova.