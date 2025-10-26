Últimas Noticias
Presidente José Jerí felicitó a Universitario de Deportes por la obtención del tricampeonato [VIDEO]

Universitario de Deportes recibió los saludos del jefe de Estado
| Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El mandatario tuvo una conversación con Aldo Corzo y le expresó sus saludos por el nuevo título conseguido por el equipo merengue. El club publicó este momento en sus redes sociales.

El presidente de la República, José Jerí, saludó a Universitario de Deportes por haber conseguido el tricampeonato este domingo tras su victoria sobre ADT de Tarma por 2-1.

El mandatario se comunicó mediante videollamada con el capitán de Universitario, Aldo Corzo, a quien le expresó sus felicitaciones por este nuevo título para el cuadro merengue. El jugador crema agradeció al jefe de Estado por este gesto que se dio durante los festejos del equipo en el hotel y a pocas horas de tomar el vuelo que los retornará a la capital.

"Presidente, Y dale U. Presidente, muchas gracias por el saludo, sabemos que lo queremos un montón. Y dale U toda la vida", se le escucha decir a Aldo Corzo. El video de este momento lo subió el propio club en sus cuentas oficiales de Tik Tok e Instagram. 

Universitario sumó su estrella 29 a falta de dos fechas para finalizar el Torneo Clausura 2025. Si bien el triunfo en Tarma confirmó la obtención del título, la ceremonia de premiación se dará el próximo viernes 7 de noviembre en el estadio Monumental, cuando enfrenten a Deportivo Garcilaso por la penúltima fecha de la competición.

"La grandeza de la 'U' no está en discusión"

Franco Velazco, administrador temporal de Universitario de Deportes, se mostró "sumamente emocionado" tras la consecución del tricampeonato de la Liga1 2025, tras el triunfo por 2 a 1 ante el ADT en Tarma.  

Luego de la victoria obtenida, Velazco aseguró que el equipo ha demostrado ser "la leyenda viva del fútbol".  "La grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes", manifestó. 

Velazco resaltó el esfuerzo deportivo, indicando que el equipo superó "todos los obstáculos" y ganó tres partidos en tan solo seis días, sin poner "excusas" para conseguir este tricampeonato histórico. 

@universitario1924 𝗘𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 🫡 #TricampeUnes #Universitario #Peru #SportsOnTikTok #Futbol ♬ sonido original - Universitario
El plantel estará mañana en Lima luego de la obtención del título en Tarma.
| Fuente: Universitario de Deportes

Tags
José Jerí Universitario de Deportes Aldo Corzo

