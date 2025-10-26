Franco Velazco, administrador de Universitario: "La grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes"

Franco Velazco, administrador temporal de Universitario de Deportes, se mostró "sumamente emocionado" tras la consecución del tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto 2025, tras el triunfo por 2 a 1 ante el ADT en Tarma.

Luego de la victoria obtenida en la ciudad juninense, Velazco aseguró que el equipo ha demostrado ser "la leyenda viva del fútbol".



En declaraciones posteriores al crucial partido a favor de los cremas, el directivo fue enfático en la trascendencia del logro para la institución. "La grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes", manifestó.

Velazco resaltó el esfuerzo deportivo, indicando que el equipo superó "todos los obstáculos" y ganó tres partidos en tan solo seis días, sin poner "excusas" para conseguir este tricampeonato histórico.

Los hinchas que viajaron hasta la "hermosa ciudad de Tarma" tienen un momento que "no la van a olvidar nunca", dijo.

Al ser consultado sobre si el éxito obtenido había superado las expectativas iniciales del grupo legal y administrativo que asumió el club, Velazco explicó que este proceso estaba totalmente planeado. "Mira, la verdad nosotros teníamos pensado todo esto que estamos viviendo", afirmó.



El administrador también hizo hincapié en el papel clave de Jean Ferrari, señalando que, aunque prefiere no mencionarlo por su actual posición (Director general de Fútbol de la FPF) que exige neutralidad, es innegable que "él es parte de la historia de este tricampeonato".

Triunfazo de la 'U' en Tarma

Universitario aseguró su tercer título consecutivo en la liga peruana de primera división en un partido difícil disputado en la altura tarmeña. El marcador final fue 2-1 ante ADT, logrando la remontada tras ir abajo en el marcador por un autogol de Anderson Santamaría.

Los goles que sellaron el título y desataron la euforia de los hinchas cremas fueron anotados por Matías Di Benedetto, quien logró la paridad en el 57' con un gol de cabeza, y Alex Valera, que selló la remontada en el 78' tras cabecear un centro de Andy Polo.

Alex Valera fue uno de los jugadores clave del elenco estudiantil.

La 'U' dependía de sí misma e hizo su trabajo en el Estadio Unión Tarma. Posteriormente, la fiesta merengue continuará con la recepción en el Estadio Monumental U Marathon ante Deportivo Garcilaso.