Universitario vs. ADT EN VIVO: se enfrentan en Tarma en partido clave por el Clausura y el tricampeonato

Universitario vs. ADT EN VIVO: se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Estadio Unión Tarma, en Junín. El partido corresponde a la fecha 16 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Llega la primera oportunidad para el festejo crema. Universitario busca completar un pleno de victorias en la semana que le permitan celebrar el tricampeonato de la Liga1. Todo está encaminado en favor de la 'U' y la gran ocasión llega en la altura de Tarma ante ADT.

Después de ganarle a Sporting Cristal, un triunfo sentenciará la obtención del Clausura, de la Liga1 2025 y el tricampeonato. Aunque una derrota de Cusco FC ante Grau podría llevar a la 'U' a salir al campo ya con la corona en sus manos, mientras que un empate de los dorados significará que el empate crema también será suficiente.

Todo es cuestión de tiempo y Jorge Fossati cuenta con todo su plantel disponible con la reaparición de Andy Polo y Jesús Castillo, lo que alimenta las posibilidades de rotaciones para una jornada que apunta a ser histórica para el conjunto merengue.

ADT vs Universitario: altas y bajas de los ‘cremas’ en la fecha 16 del Torneo Clausura

Universitario tiene a todo su plantel disponible para el partido en Tarma con los regreso de Andy Polo y Jesús Castillo tras cumplir con sus fechas de suspensión.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs Universitario EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

El partido de ADT ante el elenco de Universitario de Deportes está programado para el domingo 25 de octubre en el Estadio Unión Tarma, en Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 9 000 espectadores, aproximadamente.

𝗖𝗢𝗡 𝗛Ⓤ𝗠𝗜𝗟𝗗𝗔𝗗 𝗬 𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘 💪



👉 Mira aquí el resumen extendido de nuestro triunfo de visita sobre Sporting Cristal, exclusivo para miembros de la comunidad de YouTube del más campeón ▶️ https://t.co/sMDGwJ5pcC#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/fZvsLWo8Uj — Universitario (@Universitario) October 25, 2025

¿A qué hora juegan ADT vs. Universitario EN VIVO por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.

, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m. En Colombia, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.

En Chile, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 5:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 2:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 4:30 p.m.



En España, el partido entre ADT vs. Universitario comienza a las 10:30 p.m.

¿Qué canal transmite el ADT vs Universitario EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el ADT vs. Universitario a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

ADT vs Universitario: alineaciones posibles

ADT: Eder Hermoza; Fernando Bersano, John Narváez, Gustavo Dulanto, Jhair Soto; Gerson Barreto, Ademar Robles, Ángel Pérez; Carlos Cabello, Joao Rojas y Mauro Da Luz.

Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

ADT vs Universitario: ¿quién es el favorito según las casas de apuestas?

Casa de apuestas ADT Empate Universitario Betano 3.05 3.20 2.37 Apuesta Total 3.00 3.40 2.33 Te Apuesto 2.93 3.15 2.32 DoradoBet 2.90 3.50 2.30