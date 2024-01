Sebastián Britos tras empate de Universitario ante César Vallejo: "Ya me acoplé bastante rápido"

Universitario de Deportes se estrenó en la temporada 2024 con un empate 0-0 ante César Vallejo. La jornada de la 'Noche Poeta' quedó marcada también como la del primer partido del uruguayo Sebastián Britos en el arco crema.

Sebastián Britos se mostró seguro en los minutos que jugó como el '1' de Universitario. Su análisis del compromiso en el estadio Mansiche de Trujillo no se hizo esperar.

“Venimos saliendo de pretemporada. El equipo está un poco impreciso. En lo individual no tuve mucho trabajo. Fue un partido parejo en líneas generales”, señaló.

Sebastián Britos es uno de los fichajes de Universitario, que este año contará en el banquillo con el argentino Fabián Bustos, quien reemplaza al uruguayo Jorge Fossati que ahora es el nuevo DT de la Selección Peruana.

Elogios a José Carvallo y adaptación a Universitario

Sebastián Javier Britos, de 36 años, dio a conocer sus sensaciones después de enfrentar a César Vallejo, cuyo arco fue defendido fue por José Carvallo que salió campeón con Universitario.

“Fue el arquero campeón. Ya estar en Universitario motiva. La historia lo indica, la gente lo hace sentir. La responsabilidad es más grande”, indicó.

Asimismo, el exgolero de Atlante de México indicó que no tuvo problemas para adaptarse a la interna de la 'U'. “Ya hay un grupo armado, muy unido. Ya me acoplé bastante rápido, un grupo muy sano, hay gente joven y gente grande. No por nada fueron campeones el año pasado”, concluyó.

Los próximos partidos de Universitario será en Miami para enfrentar a Atlético Nacional. Y protagonizará la Noche Crema junto a Coquimbo Unido.





