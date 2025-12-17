Últimas Noticias
"Fiesta de reencuentro": Universitario anunció la fecha y el rival para la Noche Crema 2026

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario anunció la fecha y su rival para la Noche Crema 2026. También dio a conocer el cronograma de venta de entradas.

Jornada confirmada. Universitario de Deportes anunció la fecha y el rival de la Noche Crema 2026. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el cuadro Crema informó que el día de presentación del plantel será el sábado 24 de enero y el rival será Universidad de Chile.

Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores del tricampeón para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

"Fiesta de reencuentro monumentales. El próximo sábado 24 de enero el tricampeón se reencuentra con su hinchada en la Noche Crema 2026", indicó Universitario.

"Ven al Monumental y hagamos una fiesta en la presentación oficial del único del Perú ante Universidad de Chile", complementó en su cuenta de X.

Cronograma de venta de entradas para la Noche Crema 2026

De acuerdo con la publicación realizada por Universitario, el cronograma de venta de entradas empezará el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 p.m. hora peruana, solo para los socios cremas y adherentes que estén al día en sus pagos. Y el jueves 18 de diciembre empezará la venta para los hinchas en general.


Noche Crema 2026 Universitario de Deportes u de chile

