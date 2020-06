Universitario de Deportes arrancará prácticas. | Fuente: Universitario de Deportes

Luego de una larga para por el nuevo coronavirus, los jugadores de Universitario de Deportes volverán este miércoles a los entrenamientos. Los cremas se dividirán en tres grupos, tal como establece el protocolo de la FPF, para trabajar sin aglomeraciones en el club Árabe Palestino.

Los horarios establecidos para las prácticas son 8:00 am., 9:30 am. y 11:00 am. Además, los trabajos estarán a cargo de Juan Pajuelo, de forma interina, hasta que Ángel Comizzo y los miembros de su cuerpo técnico, quienes llegan el viernes, pasen las pruebas de la COVID-19 y den negativo.

Universitario de Deportes tenía como plan inicial arrancar los entrenamientos el pasado viernes, pero la FPF le pidió subsanar ciertos detalles en su protocolo. Luego de realizar las correcciones, los meregues recibieron el visto bueno este martes, día en el que también le realizaron pruebas rápidas a los familiares de los jugadores.

Hasta el momento, la 'U' iniciará sus trabajos sin Jonathan Dos Santos, Luis Urruti y Federico Alonso, pues los tres uruguayos pasaron pruebas el fin de semana y están a la espera de los resultados. El resto de jugadores y demás trabajadores del club pasaron el descarte la semana pasada. Hubo dos casos positivos asintomáticos.